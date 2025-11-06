LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La Universidad y sus brechas

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

En un mundo de complejidad creciente, la especialización técnica es la gran codiciada del mercado de trabajo. Los resultados del último estudio de la Fundación ... CYD revelan que España privilegia las Ciencias frente a las Letras y la universidad privada frente a la pública. Los egresados en Medicina, Ingeniería e Informática logran los mejores salarios, mientras que las Artes y Humanidades recogen los peores, así como una empleabilidad inferior. Y junto a esta realidad, persiste una brecha de género preocupante en todas las ramas de conocimiento: las licenciadas logran en general menos contratos indefinidos y peores salarios que sus colegas varones de promoción. La transformación profunda que avecina la irrupción de la IA podría incrementar estas brechas en el medio plazo. Nuestra sociedad tiene dos desafíos de cuya solución depende mitigar las tensiones del mercado laboral para una generación. Primero, garantizar el mismo sueldo a mujeres y hombres en el desempeño del mismo empleo. Y segundo, encontrar el modo de proteger la formación universitaria ante la tiranía de la ultraespecialización, que antepone la utilidad práctica al verdadero conocimiento, el único que permitirá adaptarse a los retos del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  3. 3

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  4. 4 Logroño, atacada por el Demogorgon
  5. 5 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  6. 6 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  7. 7 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  8. 8 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  9. 9 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  10. 10 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Universidad y sus brechas