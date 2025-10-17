LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump vuelve al guion de Putin

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:27

Comenta

La admisión pública por Donald Trump de que consultaría con Vladímir Putin una venta de misiles Tomahawk a Ucrania puso en bandeja al Kremlin la ... ocasión de reinstaurar su narrativa en el ánimo del presidente estadounidense. Con su conocido cinismo, el autócrata ruso desaconseja despachar a Kiev los proyectiles de largo alcance, no porque fuesen a cambiar el signo de la guerra, dice, sino porque complicarían las relaciones con Washington. La cumbre de Alaska ya demostró que, en momentos de apuro, Putin se sirve del ego del magnate para ganar tiempo en su frustrado proyecto de apoderarse del país vecino. La historia se repetiría de confirmarse una cita que traería a suelo europeo a un acusado de crímenes de guerra. La elección de Budapest es hiriente para los ucranianos, que en 1994 aceptaron en la capital húngara entregar su arsenal nuclear a cambio de falsas garantías de seguridad frente a Moscú. El deseo de humillar a Europa une a EE UU y Rusia, a su vez deseosos de ayudar a Viktor Orbán en su complicada reelección. Y no contenta con verse relegada de los escenarios de decisión, Bruselas celebra que las sanciones no impiden a Putin pasearse por territorio de la Unión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  5. 5 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  6. 6 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  9. 9

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  10. 10

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump vuelve al guion de Putin