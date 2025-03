Salvavidas para Mazón

El presidente de la Comunidad Valenciana anunció que su Gobierno aprobará el jueves el proyecto de Presupuestos para 2025, una vez alcanzado un principio de ... acuerdo con Vox. La noticia, dada a conocer en plenas Fallas, presenta una segura tramitación de «las Cuentas de la recuperación» como garantía de que el territorio afectado por la dana va a contar con un soporte presupuestario a la medida de las urgentes necesidades de las comarcas arrasadas. Y también, y sobre todo, como expresión del pretendido restablecimiento político del propio Carlos Mazón al frente de la Generalitat y de su partido. Que Santiago Abascal contrapunteara con satisfacción la arremetida del dirigente autonómico contra el Pacto Verde europeo y contra la supuesta política de puertas abiertas a la migración ilegal, supuestos aspectos nucleares para afrontar el desastre natural y de gestión pública del 29 de octubre, supone un dislate. Un despropósito que ni siquiera un político tan necesitado de salvavidas como el todavía mandatario valenciano debería admitir como tramoya. Mucho menos el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El peor de los dogmatismos es aquel que persigue consagrar como ineludible una forma determinada de proceder en la acción política. El que niega la posibilidad de cualquier otra distinta, desde el momento en que se opta por la supuestamente inexorable. Nada indica que Mazón no estuviese en condiciones de proponer para su trámite parlamentario un proyecto de «recuperación» imprescindible sin brindar a modo de trueque un discurso que manosea el drama vivido por miles de valencianos. Hasta los requerimientos al Gobierno de Pedro Sánchez habrían cuadrado en ese caso mejor con las urgencias de la tarea pendiente.

Claro que Carlos Mazón está todavía en situación de centrar la defensa de su iniciativa presupuestaria en lo que importa a los ciudadanos más afectados por la riada, si les ahorra relatos ideológicos dictados desde el trumpismo sobrevenido de Vox. Y si renuncia a salvar a estas alturas aquellos aspectos de su actuación frente a la catástrofe que no haya sabido o querido explicar hasta la fecha. La Comunidad Valenciana necesita en estos momentos servidores públicos, y no dirigentes políticos de impostada arrogancia. Precisa cargos comprometidos con lo que ha de acometerse ahora, y no candidatos que traten de sortear a voces un trauma colectivo inolvidable.