LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Restaurar la imagen de la Fiscalía

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

Álvaro García Ortiz renunció ayer a su cargo de fiscal general del Estado tras conocer el fallo del Supremo, que le condena a dos años ... de inhabilitación. Una dimisión tardía, pues debió producirse tras su imputación, a fin de proteger a la institución que dirigía de una crisis que sólo le incumbía a él mismo. El Estado de Derecho exige el sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la ley. La democracia se resiente desde el mismo momento en que existe una sospecha razonable sobre el incumplimiento de este principio elemental por parte de una institución del Estado. Durante el mandato de García Ortiz, la credibilidad de la Fiscalía se ha tensado hasta un extremo insostenible. No han ayudado las irresponsables declaraciones de algunos ministros, en las cuales acusan al Supremo de condenar sin pruebas al fiscal general —cuando todavía ni siquiera se conoce la sentencia—. Por ello, la necesidad de restaurar la imagen de la Fiscalía es hoy irrenunciable. La Comisión Europea alumbró el camino para una reforma en su último Informe sobre el Estado de Derecho de 2025, en cuya primera recomendación a España sugería nada menos que «reforzar el estatuto del fiscal general para garantizar su autonomía e independencia del Gobierno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  6. 6

    Con aroma a fútbol histórico
  7. 7 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  8. 8

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  9. 9 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  10. 10

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Restaurar la imagen de la Fiscalía