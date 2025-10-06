LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Recuperar la humanidad

Es preciso mantener la presión internacional y civil para impulsar el fin de la barbarie en Gaza y cerrar en Israel la herida de los ataques del 7-O

Diario La Rioja

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:34

El plan de paz de Donald Trump para Gaza e Israel que ha terminado por aceptar Hamás debería abrir una etapa de esperanza en Oriente ... Medio bajo una clave que lleva desguazada demasiado tiempo: la humanidad. La tarea de recuperarla es más urgente que nunca cuando se cumplen hoy dos años de los salvajes atentados terroristas cometidos por milicias de Hamás al otro lado de la Franja, con el resultado de 1.200 muertos y más de 200 personas secuestradas, algunas aún cautivas. Los ataques proyectaron un horror sin límites y espolearon una brutal ofensiva del ejército israelí sobre la población palestina que ha segado más de 60.000 vidas, en un cerco que desata una ola de indignación mundial ante el convencimiento de asistir a una barbarie, un genocidio en pleno siglo XXI a los ojos de la ONU y de cada vez más países.

