No sin los palestinos

Un 'sí' de Hamás al plan de paz obligaría a Trump y Netanyahu a acreditar su sinceridad y terminar con la matanza en Gaza

Diario La Rioja

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:04

Hamás debe confirmar este jueves a los mediadores egipcios y cataríes si acepta el plan de paz presentado por Estados Unidos e Israel. Con su ... dirigencia y efectivos diezmados después de casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica, responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, es consciente de que incluso países de acogida como Turquía y Catar respaldan la iniciativa de Donald Trump para la liberación de los rehenes. También de que, sin los cautivos, dice adiós a su última baza negociadora pero conservará destinos para la retirada. Y tampoco ignora que una negativa, lejos de disgustar a Benjamín Netanyahu, le permitiría «terminar el trabajo» de masacrar a los gazatíes y destruir por completo la Franja.

