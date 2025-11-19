LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Mordidas a la democracia

La regeneración democrática que se abría paso en España tras la muerte de Franco, de la que hoy se cumplen 50 años, tropieza de forma reiterada con la corrupción, germen del desencanto y el populismo

Diario La Rioja

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

Ni Koldo ni Ábalos. El caso de corrupción que sacude al PSOE y compromete la frágil estabilidad de la legislatura lleva el nombre de Santos ... Cerdán, el exsecretario de Organización socialista que permanecía encarcelado desde el 30 de junio por la trama de mordidas urdida a cambio de amaños en obras públicas. Después de las revelaciones destapadas por la UCO sobre el cobro de comisiones –un 2% por contratos con Acciona–, el juez decidió ayer su libertad provisional con medidas cautelares al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya pruebas que, no obstante, le mantienen en el disparadero. «Indicios de criminalidad» que, según el instructor, «se han reforzado» por su papel de «enlace» de una red con tentáculos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Él era el intermediario entre el Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos y la compañía corruptora, representada por sus directivos o el empresario vasco Antxon Alonso a través de Servinabar. Firma en la que Alonso figura como propietario formal, aunque el 45% era de Santos Cerdán. Los resultados de la investigación vuelven a interpelar al presidente por haber confiado en dos presuntos corruptos que venían maquinando sus tejemanejes tiempo atrás y los aplicaron de forma sistemática. No deja de causar estupor que Cerdán, que sustituyó a Ábalos en la organización del partido, estableciera su primer contacto con Acciona solo dos días después de que Sánchez asumiera el liderazgo del PSOE y que todavía siguiera usando la tarjeta de Servinabar horas antes de su arresto. Sorprende no solo que utilizara las palancas del poder para lucrarse, sino que lo hiciera con impunidad en un piso 'franco' donde se reunía con directivos de la constructora, a apenas veinte minutos a pie de Ferraz y del Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  3. 3

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  4. 4 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  5. 5 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  6. 6

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  7. 7 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  10. 10 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mordidas a la democracia