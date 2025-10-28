LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Mazón sigue embarrado

Su atrincheramiento es una losa para las aspiraciones electorales de Feijóo, un año después de una dana que exige medidas de prevención

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 22:39

Comenta

La gran anomalía un año después de la devastadora dana de Valencia que dejó 229 muertos sigue siendo Carlos Mazón, cuya negligente actuación durante la ... tragedia obliga a empezar por El Ventorro. Que haya que hacerlo por encima de la urgente reconstrucción de vidas y bienes, y de la necesaria aplicación de medidas de prevención para frenar una nueva catástrofe, constata la dimensión del agujero negro en el que se ha convertido la gestión del presidente de la Generalitat. Todo lo que comenzó en aquel restaurante a las 15.00 horas, con la inoportuna comida de trabajo de Carlos Mazón con Maribel Vilaplana en mitad de la tragedia, constituye un penoso ejemplo de irresponsabilidad pública ante una crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  2. 2

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  3. 3 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  4. 4 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  5. 5

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  6. 6 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  7. 7 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  8. 8 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  9. 9

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mazón sigue embarrado