LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Mayoría sin mayoría

Gobernar en el alambre, sin Presupuestos y con socios amenazantes no constituye una forma homologable de hacerlo

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:47

Comenta

El presidente Sánchez avanza hacia el segundo aniversario de su turbulenta investidura, amarrada a cambio de la ley de amnistía pactada con los líderes del ' ... procés' independentista catalán, felicitándose de que su Gobierno sea uno de los más «estables» de Europa pese a los cada vez mayores escollos para articular la mayoría que permitió que su tercer mandato echara a andar. Se trata de una jactancia que se apoya en que la legislatura que siempre se ha dado por moribunda ha traspasado ya su ecuador, en el casi medio centenar de leyes aprobadas en estos dos años y en la imposibilidad, por ahora, del PP de Alberto Núñez Feijóo de forjar una moción de censura que permitiera desalojar a Sánchez de La Moncloa. Pero se trata de un relato que obvia que el Gobierno sigue mostrándose incapaz de aprobar los Presupuestos, la prueba de la credibilidad y fortaleza de un proyecto político; con la anomalía añadida de que las Cuentas vigentes fueron refrendadas por unas Cortes que no son las actuales. Y que también obvia que ir sacando adelante iniciativas 'in extremis', con concesiones tras negociaciones extenuantes con los socios o fiándolo a que a éstos les invada el vértigo a ver sumados sus votos a los del PP y Vox, supera el umbral lógico de las dificultades en un Parlamento tan fragmentado como el presente. Porque gobernar sobre el alambre no constituye una forma homologable de gobernar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  4. 4 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  5. 5 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  6. 6 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  7. 7 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  8. 8 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  9. 9

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora
  10. 10

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mayoría sin mayoría