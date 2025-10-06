LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Macron toca fondo

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:33

Comenta

La renuncia de Sébastien Lecornu, 27 días después de convertirse en primer ministro y a las doce horas de presentar su Gabinete, desnuda a Emmanuel ... Macron y a la inmensa mayoría de la clase política francesa. El presidente quema a su tercer jefe de Gobierno en un año en un nuevo intento fallido de afrontar la grave situación financiera de la segunda economía del euro con un contestado recorte del gasto público. La tradicional incapacidad de los partidos para trabar consensos se vuelve dramática con el Parlamento atomizado surgido de las legislativas adelantadas de junio de 2024. Ningún bloque dispone de mayoría y además los conservadores trabajan ya en clave electoral, de cara a las municipales y a la sucesión presidencial. Fueron Los Republicanos herederos de Sarkozy los que precipitaron la dimisión de Lecornu. Y los extremismos a derecha e izquierda tienen también la vista puesta en las urnas. Macron conserva la opción de nombrar a otro 'premier' después de buscar un acuerdo con el progresismo moderado; una vía a la que es alérgico. De lo contrario, unos comicios anticipados espolearían a Marine Le Pen y contagiarían la inestabilidad al conjunto de la Unión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  4. 4 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  5. 5

    Ni solo bar ni solo restaurante
  6. 6

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  9. 9 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  10. 10 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Macron toca fondo