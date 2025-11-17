Líderes en macroeconomía

Comenta Compartir

España se consolida como el país líder del crecimiento entre las grandes economías europeas, con una previsión de aumento del PIB, para este año, del ... 2,9%. La actualización de los pronósticos macroeconómicos de la Comisión Europea, en línea con los cálculos del Gobierno, supone que la economía nacional duplicará la media de los países de la Unión (1,4%) y rebasará, con holgura, las magras subidas de Alemania (0,2%) o Francia (0,7%). Con todo, la tendencia es decreciente respecto al año 2024. Esa inflexión se detecta también en los moderados descensos de la actividad macroeconómica que se calculan para los dos próximos años. El sostenido consumo privado, las inversiones y la demanda interna tiran de una economía que, gracias al turismo y la emigración, supera un contexto global de gran incertidumbre. La baja exposición de nuestras exportaciones al mercado estadounidense y la anticipación de ventas para eludir el alza de los aranceles han permitido, hasta el momento, sortear el impacto de la política de Trump. El claroscuro de estos datos macro lo representan, sin embargo, un paro por encima del 10%, también liderando la UE, y la incapacidad del Gobierno para trasladarlos a la economía de las familias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión