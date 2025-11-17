LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Líderes en macroeconomía

Diario La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

España se consolida como el país líder del crecimiento entre las grandes economías europeas, con una previsión de aumento del PIB, para este año, del ... 2,9%. La actualización de los pronósticos macroeconómicos de la Comisión Europea, en línea con los cálculos del Gobierno, supone que la economía nacional duplicará la media de los países de la Unión (1,4%) y rebasará, con holgura, las magras subidas de Alemania (0,2%) o Francia (0,7%). Con todo, la tendencia es decreciente respecto al año 2024. Esa inflexión se detecta también en los moderados descensos de la actividad macroeconómica que se calculan para los dos próximos años. El sostenido consumo privado, las inversiones y la demanda interna tiran de una economía que, gracias al turismo y la emigración, supera un contexto global de gran incertidumbre. La baja exposición de nuestras exportaciones al mercado estadounidense y la anticipación de ventas para eludir el alza de los aranceles han permitido, hasta el momento, sortear el impacto de la política de Trump. El claroscuro de estos datos macro lo representan, sin embargo, un paro por encima del 10%, también liderando la UE, y la incapacidad del Gobierno para trasladarlos a la economía de las familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  4. 4

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  5. 5

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  6. 6 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La clave del nuevo tren estará en Miranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Líderes en macroeconomía