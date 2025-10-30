LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Lecciones de los Países Bajos

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:52

A sus 38 años, Rob Jetten tiene la posibilidad de convertirse en el primer ministro más joven en la historia de los Países Bajos. El ... liberalismo social de su formación D66 triplica su número de escaños en las legislativas del miércoles. El práctico empate de D66 con el Partido de la Libertad apaga la estrella de Geert Wilders. La monserga contra el islam y los inmigrantes reportó al líder ultra el triunfo hace dos años, pero su desempeño en un Ejecutivo que duró once meses le cierra ahora cualquier opción de volver al poder; ningún grupo quiere asociarse con él. Los 1,7 millones de neerlandeses que aún le apoyan eran conscientes de que su voto iba a la papelera. Un dato revelador de que la ultraderecha puede tener límites pero continuará siendo una constante en el panorama del continente. Y de que su discurso y sus maneras seguirán contaminando la agenda de otras fuerzas. Jetten podrá poner en práctica su propuesta de calmar la inquietud ciudadana con una gestión eficaz de las leyes de inmigración, sin olvidar la grave crisis de vivienda y la apuesta por Europa. La formación de Gobierno exigirá quizá cuatro siglas y varios meses, pero las urnas envían un mensaje de confianza a Bruselas.

larioja Lecciones de los Países Bajos