La hora de Europa en Ucrania

Los Estados de la UE deben acordar ya el soporte financiero que ayude al país invadido a afrontar a Rusia y la paz injusta de Trump

Diario La Rioja

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:35

La prisa con la que la Unión Europea aborda por fin la necesidad de dotar a Ucrania del soporte financiero que permita sobrevivir al país ... invadido, al menos durante 2026, envía una señal poderosa a los ucranianos en momentos de confusión. Y traslada también un mensaje a Estados Unidos y Rusia, para que no se precipiten a repartirse las ganancias de una paz injusta cocinada al margen y contra el continente. La urgencia con que la UE tiene que acordar ahora la disposición de los activos rusos congelados habla también de una tarea largamente aplazada; por dudas legales, sí, pero sobre todo por falta de una estrategia clara y de la unidad imprescindible para llevarla a la práctica.

