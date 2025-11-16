LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El fútbol y la ruta del dinero

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:20

Comenta

El fondo de inversión neoyorquino Apollo ha adquirido el 57% del Atlético de Madrid, en la que ya es la mayor operación de compraventa de ... un club de fútbol español realizada hasta la fecha. No se trata de un caso aislado: el 36% de los equipos de las cinco grandes ligas tiene respaldo económico en firmas de capital riesgo e inversión. En los últimos años, los problemas económicos de algunos de los grandes clubes europeos han atraído la atención de los mayores fondos de inversión del mundo, que encuentran en su debilidad financiera una oportunidad única para ofrecer liquidez inmediata a cambio de altos intereses. El fútbol se acerca así a convertirse en un nuevo juego especulativo; un juego en el cual los perdedores bien pudieran ser los clubes o incluso el propio fútbol. Los primeros, recurriendo a medidas financieras desesperadas, podrían quedar atrapados en una espiral crediticia asfixiante, alentada por los altos intereses y el pánico al incumplimiento de sus obligaciones financieras. Por su parte, el deporte rey español corre el riesgo de caer presa de un excesivo cálculo económico: a medida que el dinero se abre camino, el sentimiento de pertenencia y la emoción competitiva se baten en retirada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  9. 9

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  10. 10

    El sueño cumplido de Carmelo Loza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fútbol y la ruta del dinero