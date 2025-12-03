LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Las formas de la violencia

Los datos de la macroencuesta del Ministerio de Igualdad muestran que aún estamos lejos de erradicar las agresiones a las mujeres

Diario La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:58

Comenta

Más de 40 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en este 2025 que aún no ha terminado. Siendo este el crimen más terrible, ... son muchas las formas que toma esta lacra en nuestro país. Los datos son desgarradores: una de cada diez mujeres residentes en España ha sufrido violencia física y el 30,3 % –un total de 6,4 millones– admite haber sufrido alguna forma de agresión. Son los datos que se desprenden de la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en la que participaron 11.800 mujeres. El estudio centra sus esfuerzos en desvelar las formas diversas que adopta la violencia y a las que se enfrentan las mujeres todos los días. Respecto de la sexual, la encuesta señala que el 14,5% de las mujeres manifiesta haber sido víctima de ella. Otra forma de violencia ejercida contra las mujeres es el acoso, que se ha expandido a nuevos territorios de la mano de las nuevas tecnologías: nada menos que un 36% de mujeres ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida y más de dos millones manifiestan haber recibido mensajes sexuales inapropiados de forma virtual. Por su parte, la llamada violencia económica, además de limitar la autonomía de las mujeres, tiene el perjuicio añadido de que aumenta cinco veces más el riesgo de sufrir violencia de la pareja actual. Asimismo, la psicológica es padecida por un 20,9 % de las mayores de 16 años, lo que supone 4,4 millones de mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  9. 9 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  10. 10 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las formas de la violencia