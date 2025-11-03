LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Escándalos que dañan la democracia

La incompetencia de Mazón en la crisis de la dana, incapaz de estar a la altura en su dimisión, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, en el banquillo sin renunciar al cargo, desprestigian los poderes públicos

Diario La Rioja

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:41

Comenta

La escalada de escándalos en la vida política e institucional española marcó ayer dos hitos que no deberían dejar de causar estupor en la opinión ... pública, por muy repetidos y notorios que sean los casos que agitan el debate. La negligencia de Carlos Mazón, incluso en el día de su renuncia, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, que ha arrastrado la toga hasta el banquillo de los acusados, constituyen dos lamentables realidades que, con independencia del desenlace que puedan tener en los tribunales, dañan el prestigio de los poderes públicos y socavan el interés general. Mazón se va de la Generalitat sin haber explicado siquiera qué hizo y dónde estaba en los momentos decisivos de la dana de Valencia que acabó con la vida de 229 personas. Incompetente hasta el final, confirmó ayer su dimisión, forzada por el clamor de las víctimas en su contra, con un discurso jalonado de todos los males que le han acompañado en el último año de penosa gestión tras la riada de aquel 29 de octubre. Desde la hipocresía por apelar a la «furia de la naturaleza» para ocultar su incapacidad en la crisis. Hasta la indignidad por relegar a los afectados en su discurso. Solo asumió «errores» como no haber cancelado su agenda, consumida en El Ventorro, con los que «viviré toda mi vida». No ha sabido estar a la altura ni durante ni después de su paso por el Palau.

