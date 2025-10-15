LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

En la diana de Trump

El republicano prefiere amenazar a España por el gasto militar antes que liderar el esfuerzo de la OTAN para plantar cara a Rusia en Europa

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:30

Comenta

En su pretendido elogio al «trabajo fantástico» de España, en la cumbre de Sharm-el-Sheij, Donald Trump no se privó de exhibir su disconformidad ... con la decisión del Gobierno de Madrid de destinar un 2,1% del PIB a defensa este año. Un esfuerzo alejado del 5% acordado en junio en la OTAN, con la firma de Pedro Sánchez y con el horizonte de llegar a ese porcentaje para 2030. Que el secretario general de la Alianza Atlántica bendijera entonces la salvaguarda española, o que la organización defensiva haya comunicado recientemente que nuestro país cumple con las exigencias que le corresponden, carece de importancia para el presidente de Estados Unidos.

larioja En la diana de Trump