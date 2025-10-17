LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Derrota y desgaste en la opa

La batalla financiera librada por BBVA en su intento fallido por hacerse con Sabadell deja una profunda erosión en los dos bancos

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:28

Comenta

El fracaso sin paliativos con el que BBVA ha cerrado su opa sobre el Sabadell aboca a los dos bancos al inevitable recuento de pérdidas ... en el día después de una batalla larga y descarnada en su recta final. La entidad vasca que preside Carlos Torres se ha visto obligada a capitular ante la evidencia de no haber podido convencer ni de lejos a los accionistas de la firma catalana, que tuvo que vender un activo tan importante como su filial británica para intentar frenar la operación. El desgaste es evidente entre los vencidos, empezando por el daño en la reputación, como en los teóricamente vencedores, que saldan la ofensiva más empequeñecidos de como la afrontaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  5. 5 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  6. 6 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  9. 9

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  10. 10

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Derrota y desgaste en la opa