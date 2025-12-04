LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Cumbre opaca

El Gobierno debería apoyarse en las Cortes al tratar cuestiones de Estado como las que implican las relaciones con Marruecos

Diario La Rioja

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:57

Comenta

España y Marruecos celebraron ayer una reunión de alto nivel en Madrid. Ambos Gobiernos repasaron el estado de sus relaciones. Hasta ahí pueden leer los ... ciudadanos, porque se ha acordado no celebrar ninguna comparecencia ante los medios de comunicación, más allá de la foto de bienvenida. Ni siquiera los ministros de Sumar, su socio de coalición, han sido convocados a las conversaciones, posiblemente debido a que manifiestan su rechazo a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Dicha oposición era compartida por el propio PSOE hasta que en 2022 Pedro Sánchez acometió un giro histórico al plegarse al plan de anexión de Marruecos sin contar con ningún partido con representación parlamentaria. Desde entonces, las relaciones entre ambos gobiernos se han llevado a cabo bajo los principios de la opacidad y la incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  2. 2 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  3. 3 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  4. 4 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  5. 5 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  6. 6 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  7. 7 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  8. 8 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  9. 9

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  10. 10 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cumbre opaca