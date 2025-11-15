LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Un clima destructivo

Las energías renovables ofrecen señales de esperanza para contener el calentamiento en una cumbre de Brasil sin los países más contaminantes

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

La cumbre del clima que se celebra en la ciudad brasileña de Belém se debate entre la frustración de comprobar cómo los gases de efecto ... invernadero crecen sin parar y la esperanza depositada en las energías renovables, la electrificación y la lucha contra el negacionismo para contener su avance. El último informe sobre emisiones confirma que la polución por la combustión fósil sigue al alza y deja en papel mojado los acuerdos de París, de los que se cumplirán diez años en diciembre. El umbral marcado para que el calentamiento global no aumente por encima de 1,5 grados se antoja imposible y las autoridades presentes en Brasil asumen ya la cifra de 2 grados –una previsión que podría superarse a finales de siglo, con los negativos efectos que tendría para el medio ambiente–. En este contexto, el cónclave busca un compromiso para acelerar la transición energética y forzar a los países más contaminantes a desengancharse del petróleo, el gas y el carbón. A la vez, se negocia una financiación suficiente que facilite el cambio de energías a las naciones más pobres, precisamente, prósperas en recursos naturales como el sol y el viento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  3. 3 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  4. 4 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  5. 5

    «Mataron a mi abuelo y mi padre se pasó la vida acojonado y sin contarnos nada»
  6. 6

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  7. 7

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  8. 8

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  9. 9 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  10. 10

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un clima destructivo