Un cierre a la medida de Trump

En su reciente encuentro con altos mandos militares, el presidente de EE UU les arengó contra «el enemigo interno»: los ciudadanos que no comulgan con ... su agenda ultra, en la que se apresura a avanzar aprovechando el cierre parcial de la Administración que hoy cumple su cuarto día. Donald Trump no puede «creer que los demócratas de izquierda radical le hayan dado esta oportunidad sin precedentes». Que el Gobierno federal llegue al final del año fiscal sin fondos no es una circunstancia nueva, ocurrió en quince ocasiones desde 1980, las tres anteriores con Trump en la Casa Blanca. Los dos partidos preparan la próxima gran batalla, las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Los demócratas aspiran a una mayoría en la Cámara de Representantes con la que contrarrestar un casi seguro Senado de nuevo republicano. La oposición, casi eliminada del escenario político por la apisonadora MAGA, defiende mantener la atención sanitaria de 24 millones de personas frente a la obsesión conservadora de recortar proyectos progresistas y privar de recursos a los territorios no afines. La calma que domina los mercados virará al nerviosismo si la situación se prolonga.

