Cervantes, RAE y la impertinencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:15

Comenta

El pulso que libran los responsables del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, al calor del X ... Congreso de la Lengua en Perú ha sido un monumento a la impertinencia. El cruce de acusaciones comenzó con una desafortunada alusión de García Montero al papel de Muñoz Machado en los «negocios», replicada por académicos de su cuerda con gruesas descalificaciones al poeta. Las críticas se dirigen más al nivel literario de su presidente y su designación directa por parte del Gobierno de Sánchez, que a la importante labor que asume el Cervantes en la propagación del español en el mundo. El rifirrafe reúne ingredientes que, lamentablemente, desbordan lo que debía ser una defensa al unísono de una lengua universal y sin barreras. Con el relevo en la presidencia de la RAE a la vuelta de la esquina, la lucha por el poder se asoma en el debate. No es de recibo usar las instituciones para ajustes de cuentas personales, y menos cuando afectan al fin común, que no es otro que el buen uso del castellano y su difusión. El don de la inoportunidad debería quedarse en Arequipa, pero amenaza con cruzar el charco de regreso a España.

