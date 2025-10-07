LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Cannabis con receta

El uso de este compuesto con fines medicinales en España amplía los tratamientos paliativos de enfermedades severas desde el rigor clínico

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Martes, 7 de octubre 2025, 22:01

España se ha sumado a la larga lista de países que autorizan el uso del cannabis con fines medicinales, en este caso, administrado siempre con ... receta por especialistas y bajo la estricta supervisión de un hospital. Anunciada por el Consejo de Ministros por la vía del Real Decreto, se trata de una medida sin precedentes en la lucha contra enfermedades severas que deberá hacer frente con todo el rigor clínico y científico a las reacciones contrarias o muestras de recelo suscitadas por su prescripción. La utilización de medicamentos que contengan este compuesto está llamada a constituir un necesario avance en la búsqueda de tratamientos terapéuticos que mejoren el estado de salud de los pacientes, especialmente de los más vulnerables por la gravedad de sus dolencias.

