LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El cadáver en el armario de Trump

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

En la campaña que le devolvió al poder, Donald Trump prometió terminar con la corrupción, lo que hasta para sus seguidores más entregados incluía esclarecer ... el 'caso Epstein'. De nuevo en la Casa Blanca, ha desatendido las peticiones para concretar su relación con el millonario pedófilo y permitir que se conociera el alcance de su red de tráfico sexual. El legado patrimonial del delincuente fallecido incluye 23.000 documentos que la Cámara de Representantes obtuvo por vía judicial pero estaban bloqueados por la paralización del Legislativo, aún más larga que la del Gobierno federal. La necesidad de celebrar sesión para reabrir la Administración favoreció que legisladores demócratas publicaran ayer tres mensajes de Epstein. Uno alude a una víctima, posiblemente una menor, que «pasó horas en mi casa» con Trump; un segundo correo indica que el mandatario «sabía de las chicas porque ordenó que parara» a Ghislaine Maxwell, la 'conseguidora' de la trama que ahora disfruta de trato de favor en la cárcel. El presidente afronta ya la máxima exigencia para publicar todos los archivos. Con el recuerdo de que a Richard Nixon no lo tumbaron sus crímenes, sino el encubrimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3

    En el nombre del padre
  4. 4 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  5. 5

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  6. 6 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  7. 7 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  10. 10 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El cadáver en el armario de Trump