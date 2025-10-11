LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Angustia sanitaria, traspié electoral

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:22

Comenta

El escándalo de los cribados en Andalucía, un angustioso drama para las 2.000 mujeres afectadas por los retrasos en el resultado de sus mamografías, ... revela la importancia de mantener la inversión pública en el sistema sanitario para garantizar los controles de prevención y, a la vez, evitar errores de diagnóstico como el que sacude a la sanidad andaluza. Saldada hasta ahora con la renuncia forzosa de la consejera de Salud y la contratación de un centenar de profesionales, la crisis no solo ha abierto una herida de una profundidad aún desconocida en la lucha contra el cáncer de mama y, por extensión, en el control de las enfermedades. Es un traspié para el presidente de la Junta de camino a su reválida en las urnas el próximo año. Están todavía por ver las consecuencias que tiene esta falla en la confianza en las instituciones, especialmente médicas, en el futuro electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla, convertido en la referencia moderada del PP en España. Un retroceso en su comunidad, la más poblada del país, puede dar al traste con el declarado reto de Alberto Núñez Feijóo de obligar a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales con la intención de desplazarle de La Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Angustia sanitaria, traspié electoral