LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Un alto el fuego de cristal

Los asesinatos de civiles por Israel y las venganzas de Hamás apremian a Trump a volcarse en salvar la precaria tregua en Gaza

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:16

Comenta

Estados Unidos trató este domingo de adelantarse a una voladura por los aires del alto el fuego en Gaza al informar a «los países garantes» ... de «una inminente violación por Hamás contra el pueblo de Gaza». Al advertir de posibles acciones del Movimiento de Resistencia Islámica, Washington pareció ignorar que el cese oficial de hostilidades ya se había visto sacudido por el comportamiento de Israel en sus escasos días de duración. En poco más de una semana, el ejército hebreo mató al menos a 38 palestinos e hirió a más de 140. En algunos episodios, como el que costó la vida a una familia de once miembros, siete de ellos menores, esgrimió argumentos propios de los dos últimos años de carnicería en la Franja, la supuesta amenaza de un minibús «sospechoso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  4. 4 Fisioterapia Pérez
  5. 5

    Las claves del crimen de Los Lirios
  6. 6 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  7. 7 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  8. 8

    El mundo a través de los ojos del autismo
  9. 9

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  10. 10

    El ejército israelí bombardea el sur de Gaza tras un enfrentamiento con Hamás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un alto el fuego de cristal