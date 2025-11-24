LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

25N, un grito por la prevención

La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres exige medidas más certeras de control y educación para atajarla desde la juventud

Diario La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:04

Cada 25N es una oportunidad para denunciar con más fuerza si cabe una infamia impropia de cualquier sociedad civilizada como la nuestra. El Día Internacional ... de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres constituye un espacio de reivindicación y lucha contra el maltrato hacia ellas en cualquiera de sus formas –física, sexual, económica o psicológica–. Es una reclamación de rigor, un compromiso moral que debería concitar amplísimas mayorías sociales durante el resto del año y, lamentablemente, una imperiosa necesidad ante una lacra a la que, de momento, no hemos sido capaces de ponerle freno a pesar de todos los esfuerzos. Un fracaso que nos interpela como colectividad y un acicate para no cejar en el empeño con mayores recursos, prevención y educación. Detrás del imprescindible grito que hoy volverá a recorrer nuestras calles en contra de la violencia, hay personas que han sufrido y que lo siguen haciendo: Juana, de 79 años; María del Pilar, de 60; Silvia, de 38; y Ainhoa, de 19; son algunas de las 38 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 en el conjunto de España. Son los nombres de la expresión más sangrante del machismo, pero por desgracia no los únicos. Desde 2023 se suman a la dramática lista los 65 menores asesinados por padres o parejas de las madres en una manifestación extrema de violencia hacia la mujer. El doloroso impacto de estas cifras debería ser por sí solo un revulsivo para enarbolar con más ahínco la bandera por la igualdad y la convivencia.

larioja 25N, un grito por la prevención