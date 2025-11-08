LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Actitud admirable

Tmara de la Horra Rodríguez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:38

Soy paciente de una enfermedad prácticamente desconocida e ignorada, covid persistente, con síntomas diversos y cambiantes, con una gran disminución de la energía, con temor ... a realizar alguna actividad que luego pasa factura, con una necesidad de ayuda diaria, aunque de momento, con una gran actitud que hace que pueda sobrellevarlo como puedo. A primeros de octubre me realizaron la valoración de discapacidad que las circunstancias me obligaron a solicitar. Debo agradecer la tarea de la doctora Lourdes de Nicolás, trabajadora del centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia. Tuvo una actitud admirable hacia mí, con empatía y comprensión, sin prisas ni malas caras, entendiendo cómo ha cambiado mi vida desde que pasé el covid hace tres años y medio. Gracias por ser como eres.

