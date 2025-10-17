Deficiente servicio de ambulancias

Comenta Compartir

El jueves, 16 de octubre, mi madre enferma de alzhéimer se cayó al suelo, y al no estar claro por sus circunstancias si tenía la ... cadera rota u otro problema interno, se llamó a una ambulancia a las 13.30 que llegó finalmente a las 18.40 horas después de tres reclamaciones a lo largo del día: más de cinco horas de espera. Lo peor es que para volver de Urgencias del Hospital San Pedro solo existe UNA ambulancia para toda la provincia de La Rioja, esto no es puntual, es el protocolo. Pudiendo hacerlo, nos llevamos personalmente a mi madre para no tener que esperar otra cantidad de horas indecentes, la próxima vez es probable que nos quedemos atrapados en este sistema sanitario del protocolo. Esta carta no es una queja para el personal de ambulancias ni el sanitario, es un aviso a navegantes: si se puede llevar personalmente a su enfermo de vuelta a casa, mejor hacerlo que no tenerlo tirado en un box a la espera de una ambulancia que nunca sabrás cuando llega. ¿Cómo era aquello de para carreteras, hospitales y colegios?

