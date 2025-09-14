LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La mosca

Teresa Caro Ruiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:24

Los que seguimos con fruición la política nacional nos regodeamos ante la llegada del nuevo curso. La nueva temporada promete, y no como sería deseable, ... sino como continuidad del dislate al que estos políticos nos vienen acostumbrando. Como atónita espectadora de los personajes que deambulan por este resbaladizo escenario (qué nostalgia de nuestro otrora ilustre Parlamento, con gentes que ennoblecían este oficio), hay uno que acapara mi atención: «Camisa blanca, brazo en alto cantando la internacional, su semblante transparente...»; lo que tiene que hacer uno por alimentar y dar renombre a la familia. Después fui siguiendo las andanzas del desquiciado Don Quijote (perdón a Alonso Quijano) y cuya rúbrica apostilla, presidente del Gobierno. A uno le pueden confundir los gestos, las palabras y hasta las acciones, pero rara vez lo puede hacer una cara si se observa atentamente. Busco refugio en lo que nunca me falla, libros y cine, y revisitando la filmografía de Hitchcock me impactó encontrar en la escena final de 'Psicosis', al ínclito Norman Bates convertido en nuestro apolíneo presidente, mientras conversaba absorto en una mosca; no hay mirada en el cine de terror que pueda compararse a esa. «Todos saben que yo no he hecho nada, me quieren culpar a mí de todo, la Justicia, los pseudomedios, la ultraderecha..., todos tienen que saber que yo no sería capaz de matar ni a esta mosca».

Espacios grises

larioja La mosca