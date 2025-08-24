Un mensaje a todos los políticos

Comenta Compartir

Soy incapaz de calificar las actuaciones, declaraciones y todo el devenir de los políticos. Hace casi un año sufrimos una dana con terribles consecuencias: 250 ... muertos, miles de personas que perdieron todo, viviendas y negocios destruidos, coches destrozados... Los políticos se limitaron a culpabilizar al oponente por hacer o dejar de hacer. Si analizamos los discursos de todos ellos lo que encontramos son insultos, imputaciones (por acción u omisión) a los del otro bando y promesas, en su mayoría, incumplidas. Cero análisis por ambas partes de los posibles errores y lo más triste: que de una catástrofe de esas dimensiones no haya salido un plan de actuación para disminuir los efectos de estos agentes climatológicos. Ahora mismo nos encontramos con una situación también dramática debido a los incendios forestales ¿Y cuál es la reacción de los políticos? La misma, tristemente: culpar al contrario, evitando responsabilidades, y sin ofrecer ninguna alternativa. El Gobierno nos sale con un pacto de estado sobre el cambio climático pero, sin negar esta realidad, hay otros muchos factores que influyen y que deben acometerse para que las consecuencias de los fuegos sean menores. Y por último, una reflexión sobre esa coordinación con la que a todos se les llena la boca: la mejor coordinación es la que no es necesaria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión