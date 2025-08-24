LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la Directora

Un mensaje a todos los políticos

Teodoro Alesón Las Heras

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:41

Soy incapaz de calificar las actuaciones, declaraciones y todo el devenir de los políticos. Hace casi un año sufrimos una dana con terribles consecuencias: 250 ... muertos, miles de personas que perdieron todo, viviendas y negocios destruidos, coches destrozados... Los políticos se limitaron a culpabilizar al oponente por hacer o dejar de hacer. Si analizamos los discursos de todos ellos lo que encontramos son insultos, imputaciones (por acción u omisión) a los del otro bando y promesas, en su mayoría, incumplidas. Cero análisis por ambas partes de los posibles errores y lo más triste: que de una catástrofe de esas dimensiones no haya salido un plan de actuación para disminuir los efectos de estos agentes climatológicos. Ahora mismo nos encontramos con una situación también dramática debido a los incendios forestales ¿Y cuál es la reacción de los políticos? La misma, tristemente: culpar al contrario, evitando responsabilidades, y sin ofrecer ninguna alternativa. El Gobierno nos sale con un pacto de estado sobre el cambio climático pero, sin negar esta realidad, hay otros muchos factores que influyen y que deben acometerse para que las consecuencias de los fuegos sean menores. Y por último, una reflexión sobre esa coordinación con la que a todos se les llena la boca: la mejor coordinación es la que no es necesaria.

