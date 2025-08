Esclavos y orgullosos

Comenta Compartir

No existe argumento en el Derecho Internacional para justificar la destrucción que la entidad sionista y EE UU están provocando en Irán. Se trata, dicen, ... de impedir a este país la posesión de algo que los dos agresores tienen de sobra: tecnología nuclear. Cualquier argumento que no sea el de la impunidad que otorga la superior fuerza militar resulta insultante. Si la entidad sionista cuenta con tecnología capaz de asesinar selectivamente a la cúpula militar y científica iraní, es evidente que puede evitar en Gaza el asesinato de quienes esperan en una fila la entrega de víveres. Si no lo hace es sólo porque su fin es el exterminio o la deportación de toda la población palestina. En este contexto, el patetismo exhibido por la Unión Europea mueve a la vergüenza ajena. Dice haber encontrado, ahora, pruebas de la violación de los Derechos Humanos. ¿Alguien cree que a los matarifes de palestinos o iraníes les importa lo que diga la UE? Asco: es lo que siento al tener en mi país bases militares de las que se sirven los asesinos para perpetrar sus crímenes. Vergüenza: al ver cómo a pocos importa que nuestras instituciones sean cómplices del holocausto.

Sonia R. Jiménez

