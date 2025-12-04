LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Procesos de selección injustos

Soledad de Castro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:43

Quiero manifestar mi indignación por la gestión de los procesos de acceso a la Administración Pública, particularmente en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas en ... La Rioja. En 2022 tuvo lugar el último ordinario de acceso libre, en el que quedaron tres plazas sin cubrir. En 2023 se desarrollaron dos procesos de estabilización: un concurso sin examen con doce plazas y un concurso-oposición con una plaza. En 2024 se abrió un nuevo proceso de acceso libre con dos plazas y un temario de 85 temas, prueba tipo test de 75 preguntas, 4 respuestas posibles, penalización por incorrectas y 45 minutos de duración. Para 2025 la situación resulta aún más desigual. En promoción interna vertical se convocaron tres plazas, con solo una persona admitida en listas, un temario de 30 temas, 85 preguntas, sin penalización y 85 minutos de examen. En el caso del personal laboral, se plantea un cambio de régimen jurídico sin concretar plazas, con un temario de 10 temas, 70 preguntas, 3 respuestas posibles, sin penalización y 90 minutos de prueba. Desde 2022 no se ha realizado oposición de turno libre para cubrir las vacantes de ITA. El proceso correspondiente al 22-23 lleva catorce meses paralizado, sin fecha de examen. Esta situación provoca incertidumbre y un perjuicio evidente para quienes llevan años dedicando tiempo, recursos y esfuerzo a la preparación de estas oposiciones. Asimismo, esta variabilidad de los requisitos de acceso genera desigualdad e indefensión para los opositores, que observan cómo se cubren plazas mediante procedimientos que no responden a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

