Respeto con los que trabajan en fiestas

Quiero animar a todos los logroñeses, en estas vísperas de comienzo de fiestas, a que hagan alarde de eso que tanto presumen: su hospitalidad, pero ... no tanto para los que llegan sino más para los que están, me explico: para que muchos de nosotros podamos disfrutar de nuestras fiestas otros tantos están al pie del cañón para que todo fluya: barrenderos, fuerzas y cuerpos de seguridad, repartidores, servicios sanitarios y emergencias, conductores de autobús... Me dejo gente, seguro, pero tengamos respeto por estos trabajadores que al fin y al cabo solo quieren trabajar y tener un día tranquilo y nosotros al final solo estamos de fiesta. Intentemos que estas fiestas de una u otra manera las podamos disfrutar todos.

