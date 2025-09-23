LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Respeto con los que trabajan en fiestas

Silvia Alonso Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:27

Quiero animar a todos los logroñeses, en estas vísperas de comienzo de fiestas, a que hagan alarde de eso que tanto presumen: su hospitalidad, pero ... no tanto para los que llegan sino más para los que están, me explico: para que muchos de nosotros podamos disfrutar de nuestras fiestas otros tantos están al pie del cañón para que todo fluya: barrenderos, fuerzas y cuerpos de seguridad, repartidores, servicios sanitarios y emergencias, conductores de autobús... Me dejo gente, seguro, pero tengamos respeto por estos trabajadores que al fin y al cabo solo quieren trabajar y tener un día tranquilo y nosotros al final solo estamos de fiesta. Intentemos que estas fiestas de una u otra manera las podamos disfrutar todos.

