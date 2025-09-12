LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Estudiar sin profesorado

Silvia Aguado Barrio

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:10

Llegó de nuevo el comienzo del curso. En este caso hablaré del grado medio, que es la opción que ha elegido mi hijo. Ganas de ... empezar ya que es lo que quería hacer. Nervios al cambio de instituto, madrugón para el desplazamiento desde otro pueblo casi una hora para llegar puntual, todo anotado para comprar el día que pidan en clase el material y sorpresa... ¡dos asignaturas sin profesor!, lo que conlleva a tener que buscarse la vida para volver a casa en otro horario diferente ya que te aconsejan que te vayas porque nadie va a estar en esas horas para impartir la materia o por lo menos cuidar. ¿Cómo es posible que no haya convocado personal para cubrir esas plazas? Me parece una vergüenza y un insulto para l@s alumn@s que se les trate así desde el primer día. Luego, no vayan a decir por ahí que la juventud pasa de todo.

