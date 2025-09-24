Una calle para el regimiento nº 46

Comenta Compartir

El regimiento de artillería de campaña nº 46 de guarnición fue durante muchos años el último que hemos tenido en Logroño y donde hicieron la ... mili obligatoria en aquellos años decenas de logroñeses y riojanos. También soldados de las provincias de alrededor, que al final de su estancia aquí eran trasladados a Burgos y finalmente a León. Me pregunto cuál es el motivo para que los distintos ayuntamientos no le hayan dedicado una calle como sí la tienen todos los regimientos que han pasado por Logroño, léase Bailén, Doce Ligero, Guardia Civil, General Urrutia... Quiero entender que las distintas corporaciones habrán confundido que el cuartel donde estaba instalado el regimiento era el del general Urrutia, que tiene una calle pegando a lo que fueron las instalaciones. Sin embargo, el regimiento que lo ocupaba era artillería 46 y Urrutia fue en realidad un famoso capitán general nacido en Zalla (Vizcaya) y uno de los últimos mandos que estuvo al mando fue el coronel Urtubia riojano, de Rincón de Soto.

