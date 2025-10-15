LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Amadeo, toda una vida de enseñanzas

Carta de los docentes del colegio Agustinas con motivo de la jubilación de Amadeo Mendaza

Profesores del colegio Agustinas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:34

El colegio Agustinas cierra un capítulo muy especial: Amadeo, nuestro querido profesor y compañero, inicia una nueva etapa tras una vida dedicada a la enseñanza.

Quienes tuvimos la suerte de aprender a su lado sabemos que su vocación ha dejado una huella imborrable. Amadeo enseñó mucho más que materias: enseñó a pensar, a respetar, a sentir, a ser mejores personas. Su pizarra era un lienzo; sus dibujos, arte puro, y su forma de enseñar, pura magia. Cada clase suya era un viaje de imaginación y emoción. Como compañero, ha sido ejemplo de generosidad, sabiduría y cercanía; trabajar con él un regalo. Su legado queda en cada rincón del colegio y en cada corazón que tocó. Hoy te decimos gracias, Amadeo: por tu pasión, tu arte y tu humanidad.

Compañero, nunca la letra de una canción que hemos cantado tantas veces juntos con tu guitarra tiene tanto sentido en una persona: hermano, MAESTRO, amigo, tú nos enseñaste a volar.

