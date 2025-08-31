Pakistán se ahoga, España se abrasa

Este verano hemos sufrido 16 días seguidos bajo temperaturas asfixiantes, con casi 46° C de récord y noches sofocantes. Esa ola de calor no solo ... dejó cansancio: también vidas perdidas. Hoy España padece el doble de olas de calor que hace unas décadas, y duran el doble.

Y, como si no bastara, el fuego. Incendios forestales devoran miles de hectáreas, arrasan pueblos y amenazan a quienes dependen de la tierra. El verano se ha convertido en un tiempo de miedo, pérdidas y vulnerabilidad.

El mar Mediterráneo tampoco escapa: sus aguas se calientan más rápido que la media mundial, alterando la vida marina y alimentando fenómenos extremos. Así, en un mismo planeta convivimos con la tragedia del exceso de agua y la del exceso de calor y fuego. Todo con un origen común: una crisis climática que ya no es una advertencia, sino una realidad que nos afecta.

Necesitamos actuar. Adaptarnos con planes de prevención, refugios climáticos y mejor gestión de los bosques. Cooperar con los países más golpeados. Y, sobre todo, reducir las emisiones que alimentan este desorden climático.

Si no lo hacemos, España podría ver en 2050 zonas inhabitables, como advierte la NASA. No es ciencia ficción: es el futuro que ya llama a nuestra puerta.