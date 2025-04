Responsabilidad al volante siempre

Comenta Compartir

Ahora que se acerca el buen tiempo y empieza la temporada de fiestas por nuestros pueblos y ciudades, debemos recordar que beber y conducir no ... son buena combinación. Cuando creemos que todo está bien, que solo es una, y que controlamos, no es así. El alcohol te engaña, te juega malas pasadas y te pone en peligro, a ti y a los demás. No es necesario jugarse la vida para pasarlo bien. Cuando éramos jóvenes, lo habitual era beber y luego coger el coche, sobre todo los fines de semana. En verano, íbamos a las fiestas de los pueblos de madrugada, y no parábamos hasta que no quedaba dónde tomar un «cacharro». Alguna vez le quitamos las llaves del coche a un amigo y lo llevamos a casa, pero otras no fuimos conscientes y lo dejamos ir. Muchos de ellos se quedaron en la carretera, con apenas 20 años, por culpa del alcohol. Ahora, la ley es mucho más dura y hay más controles de alcoholemia. A simple vista, esto puede parecer solo inconvenientes para divertirse, pero no es así. Tenemos la obligación de ser responsables al volante y no bajar la guardia en ningún momento, porque no hay mejor fiesta ni verbena que la de seguir vivo y poder contarlo.

Accidentes de tráfico