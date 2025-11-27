LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

N-232 asesina

Pedro Barcina García

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:56

Quiero recalcar la gravísima situación de inseguridad vial que se vive en el tramo de la N-232 perteneciente a Foncea y Fonzaleche, unos pocos ... kilómetros convertidos de facto en uno de los mayores puntos negros de La Rioja. La sucesión de accidentes es tan constante como inasumible. Solo en 2025 se han producido seis prácticamente cada pocas semanas y la lista continúa hacia atrás en el tiempo con igual gravedad: salidas de vía, choques frontales, colisiones de camiones, vuelcos, atropellos de fauna, heridos graves e incluso el fallecimiento de una niña en mayo de 2024. Desde 2018 se acumulan incidentes año tras año, y en 2019 la DGT ya lo catalogó como «punto negro». Desde entonces es imposible no preguntar: ¿Se ha estudiado con rigor qué ocurre en este tramo? ¿Se han analizado las condiciones del firme, la visibilidad, el peralte, el drenaje, adelantamientos peligrosos, distracciones, el exceso de velocidad, la señalización insuficiente o la posible necesidad de rectificación del trazado? ¿Se han valorado medidas urgentes que no pueden esperar más, como señalización reforzada, paneles luminosos, reducción de velocidad real y no meramente teórica, radares preventivos o barreras de protección adecuadas? ¿Se ha evaluado el coste humano y económico que tiene seguir sin actuar? Mientras tanto, la realidad es que una carretera nacional que soporta un volumen muy elevado de tráfico pesado sigue generando accidentes graves de forma continuada, y los vecinos y conductores estamos pagando las consecuencias. Por todo ello, solicito públicamente al Ministerio y al Gobierno de La Rioja que prioricen este tramo y acometan una intervención urgente, seria y definitiva. No podemos aguardar al próximo accidente para que algo cambie.

