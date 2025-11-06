Basilio Díaz Arnaez Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:03 Comenta Compartir

Escucho de nuevo el viejo debate sobre pedir perdón y la verdad es que, si recapacitamos, es evidente que españoles y franceses hemos de pedir ... perdón. Y los italianos también. Y los nigerianos, los chiricauas y los mayas. Y los malayos, claro. Todos los cromañones hemos de pedir perdón. Hemos de levantar un gigantesco monumento entre los pueblos de la Tierra para rogar a los neandertales que nos perdonen, porque no quedó ni uno oiga, ni uno. Los mandamos al quinto pino a todos. Y no importa el que nunca se vayan a enterar; lo que cuenta es la intención. Vamos a ver cuánto aporta la Claudia Sheinbaun y pagamos a escote. El monumento se podría poner en el territorio de los yumanos, ahí en la baja California, ellos ya saben por qué.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión