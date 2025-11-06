LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pedir perdón

Basilio Díaz Arnaez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:03

Escucho de nuevo el viejo debate sobre pedir perdón y la verdad es que, si recapacitamos, es evidente que españoles y franceses hemos de pedir ... perdón. Y los italianos también. Y los nigerianos, los chiricauas y los mayas. Y los malayos, claro. Todos los cromañones hemos de pedir perdón. Hemos de levantar un gigantesco monumento entre los pueblos de la Tierra para rogar a los neandertales que nos perdonen, porque no quedó ni uno oiga, ni uno. Los mandamos al quinto pino a todos. Y no importa el que nunca se vayan a enterar; lo que cuenta es la intención. Vamos a ver cuánto aporta la Claudia Sheinbaun y pagamos a escote. El monumento se podría poner en el territorio de los yumanos, ahí en la baja California, ellos ya saben por qué.

