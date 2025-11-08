Comenta Compartir

Hoy se presenta otra jornada de manifestación en defensa del hospital de Calahorra, a las 18.30 horas desde la Plaza del Raso, y con ... un objetivo: una sanidad pública que preste todos los servicios que necesitamos y que nos merecemos. Otra vez un Gobierno del PP está deshaciendo un hospital que da servicio a toda La Rioja Baja y no estamos dispuestos a perder. Un cambio de nombre, una congelación presupuestaria, dan pie a ver cómo los servicios del hospital se pierden día a día. Necesitamos plantar cara, que se enteren de que no pueden hacer lo que quieran y como quieran, que tienen que contar con los ciudadanos y los trabajadores para realizar cambios de gran calado. En definitiva, que una mayoría de los riojanos queremos otra cosa y pedimos que se haga. No pueden jugar con nuestra salud por ahorrarse unos pocos euros. Están poniendo en riesgo nuestra salud, y lo que un día nos salvó vidas, como sucedió en la pandemia, hoy debemos cuidarla y mejorarla, ademas de cuidarla. Señora consejera de salud y señor presidente de La Rioja: escuchen a la calle, no solo cuando se vota, sino cuando se reclama lo justo. Soy un riojano más, pero espero que estas líneas y la manifestación prevista hoy les haga cambiar de rumbo de su política sanitaria. Rectificar es de sabios y hace que los políticos que saben escuchar actúen según lo que sus conciudadanos quieren, están pidiendo, alto y claro.

