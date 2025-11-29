LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Óscar Luis Cabello Vidaurreta

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:55

Entiendo que las instituciones, en este caso el Parlamento de La Rioja, tengan un control y unas normas de acceso. Me quejo de que un ... día normal la entrada a la sesión plenaria sea compleja para el ciudadano de la calle, obligando a etiquetarte para poder entrar a ver el trabajo de sus señorías. Está bien que te pidan el DNI para el control, mirar si aforo del hemiciclo está completo, pero obligarte a tener que pedir que un partido te haga una invitación para poder ver el trabajo que se realiza no es de recibo. Si paso por Logroño, tengo tiempo y ese mismo día hay actividad parlamentaria, tengo derecho a acceder para ver cómo hacen su tarea los diputados regionales. Por eso pido aquí a quien corresponda modificar el protocolo y que se abran de verdad las puertas del Parlamento a la gente.

larioja Abrir el Parlamento