Una decisión incomprensible
Óscar Luis Cabello
Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:06
Alguien tiene que dar alguna explicación sobre la decisión que ha tomado el IES Sagasta, sobre la falta de respeto a la cultura distinta que, ... además, en este caso afecta a la educación de las mujeres. Hablamos de los velos y su prohibición en algunos centros educativos en La Rioja. No llego a entenderlos. ¿Qué van a hacer también? ¿Prohibir que los jóvenes entren al centro con las capuchas de sus chaquetas, cazadoras, etcétera? ¿Van a vetar la entrada a las monjas con la cabeza tapada como van? Estos son solo unos ejemplos, desde mi más absoluto respeto a todas estas personas. Espero, en definitiva, un cambio de actitud por parte de quien ha tomado esta decisión.
