Cuando el turismo pesa más que la infancia

El Ayuntamiento de Ezcaray demuestra una preocupante falta de compromiso con sus vecinos, especialmente con los más pequeños. Más de 800 firmas reclamando la mejora ... de las instalaciones deportivas, la creación de canchas multideporte y una ludoteca han sido ignoradas, evidenciando un desinterés absoluto por el bienestar infantil y familiar. Además, las asociaciones que, con esfuerzo y de forma altruista, dinamizan la vida social, deben pagar al Consistorio por usar espacios públicos. Incluso se pretendió cobrar 200 euros por la presentación del libro 'Manuel Bartolomé Cossío. El arte de educar'. Mientras tanto, el Ayuntamiento centra sus recursos en el turismo y la gastronomía, olvidando que un pueblo también necesita cultura, educación y espacios adecuados para su gente. Los murales son bienvenidos, pero lo verdaderamente necesario es invertir en proyectos que mejoren la vida de los vecinos y el futuro de Ezcaray: sus niños

