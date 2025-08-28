Jugar a médicos con Rioja Salud

cartas@larioja.com

Hace unos meses que Paula nos propuso a un grupo de amigos jugar a médicos. Y no, no nos estaba proponiendo ese ... juego libidinoso que quizá te ha venido inmediatamente a la cabeza. Se trataba de abrir en el móvil la aplicación de Rioja Salud y simular que pedíamos una cita con nuestro médico de cabecera. Ganaba quien lograba una cita más cercana o más lejana, ya no recuerdo bien del todo.

El caso es que el juego tenía su miga porque a nadie le daban cita para el día siguiente, ni siquiera para 48 horas después. Se desplegaba una gran variedad de posibilidades de las cuales nunca bajada de cuatro días, siendo varias superiores a diez días. Jugamos unas cuantas veces en el espacio de un mes y el resultado, salvo una ocasión en que uno de los amigos logró una cita para dos días más tarde, era siempre muy similar, la mayoría de los jugadores obtenía su cita más de una semana más tarde.

Un juego perturbador. A mí me lo parece.

Me ha venido a la mente tras leer a la gerente de Atención Primaria mintiendo descaradamente y achacando los retrasos que denuncia un artículo de su periódico a las vacaciones estivales del personal médico. Está muy feo mentir. Y es preocupante porque quien niega los problemas no está en condiciones de resolverlos.

Y, por cierto, con la salud no se juega.