Corte de tráfico mejorable

Comenta Compartir

Desde hace tiempo, en Logroño se corta la circulación de entrada al puente de Hierro los fines de semana y festivos en el cruce de ... Franco Españolas por el trato peatonal que se da esos días a la calle Sagasta. Me parece correcto aunque, sin embargo, esa medida debería estar avisada desde los cruces de acceso anteriores. Esto es: desde las tres entradas a la rotonda del puente de Piedra y también desde la zona del Adarraga. Para entenderlo no hace falta ser ingeniero en Vialidad. Todo forastero que llega y no conoce Logroño cae en la trampa y luego, ¿cómo sale de ella? Para remate estético, la solución que se da a la «recogida» de los bellos artilugios que se usan para el cierre no puede ser más cutres. Se dejan las vallas, cintas de plástico, señales y demás pertrechos amontonados en el centro del cruce, a modo de «arco triunfal» de entrada a la capital de la comunidad, haciendo además dudar de que esté cerrado el paso. Creo que ambos problemas son fácilmente solucionables y sin depender de grandes presupuestos.

Miguel Ángel Rodríguez Imaz

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión