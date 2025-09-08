LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Corte de tráfico mejorable

Miguel Ángel Rodríguez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:35

Desde hace tiempo, en Logroño se corta la circulación de entrada al puente de Hierro los fines de semana y festivos en el cruce de ... Franco Españolas por el trato peatonal que se da esos días a la calle Sagasta. Me parece correcto aunque, sin embargo, esa medida debería estar avisada desde los cruces de acceso anteriores. Esto es: desde las tres entradas a la rotonda del puente de Piedra y también desde la zona del Adarraga. Para entenderlo no hace falta ser ingeniero en Vialidad. Todo forastero que llega y no conoce Logroño cae en la trampa y luego, ¿cómo sale de ella? Para remate estético, la solución que se da a la «recogida» de los bellos artilugios que se usan para el cierre no puede ser más cutres. Se dejan las vallas, cintas de plástico, señales y demás pertrechos amontonados en el centro del cruce, a modo de «arco triunfal» de entrada a la capital de la comunidad, haciendo además dudar de que esté cerrado el paso. Creo que ambos problemas son fácilmente solucionables y sin depender de grandes presupuestos.

