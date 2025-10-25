Queja de una tienda rural por el reparto de Amazon
Marianne Smith
Sábado, 25 de octubre 2025, 09:30
Soy dueña de un pequeño comercio rural y escribo indignada: Amazon me negó ser punto oficial de recogida, pero sus repartidores dejan igualmente los paquetes ... en mi tienda, sin mi permiso ni compensación. Lo peor es que incluso me piden que los lleve a una aldea cercana «porque ellos no van». Es un abuso que una multinacional descargue su responsabilidad sobre los pequeños negocios. Si no somos punto de recogida reconocido, no deberían tratarnos como almacenes gratuitos. Los pueblos merecemos respeto, no ser usados cuando conviene.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión