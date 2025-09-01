LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Una oportunidad perdida en Cervera

María Victoria Ochoa Sangrador

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:06

El 31 de agosto, víspera de San Gil, se celebra la tradicional Bajada de la imagen del santo. Con esa ocasión la gaita de la ... Cofradía entra en la iglesia parroquial con los gaiteros. Hay una gaita mixta, formada en su mayoría por mujeres, a la que no se permite entrar danzando en el templo.

