Una oportunidad perdida en Cervera

El 31 de agosto, víspera de San Gil, se celebra la tradicional Bajada de la imagen del santo. Con esa ocasión la gaita de la ... Cofradía entra en la iglesia parroquial con los gaiteros. Hay una gaita mixta, formada en su mayoría por mujeres, a la que no se permite entrar danzando en el templo.

Este año, al terminar la ceremonia de la Bajada, mientras la gaita mixta danzaba delante del templo, la gaita de la Cofradía ha entrado también a bailar. Hemos creído que iban a bailar juntos. Pero la gaita de la Cofradía ha obligado a la gaita mixta a terminar su danza en la vía pública. Sus componentes, expulsados, han tenido que abandonar, con tristeza y rabia. ¿Por qué no se han respetado las normas mínimas de educación y convivencia?

Se ha perdido una oportunidad única de celebrar juntos, en armonía, esta fiesta tan querida. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros niños y niñas?. La base de la convivencia es el respeto y la tolerancia mutuos.