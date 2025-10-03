LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Sanciones y firmeza

María H. Martínez

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:06

Se puede hacer mucho más para evitar que el genocidio palestino le salga gratis a sus ejecutores. Y debe hacerse. Las medidas adoptadas por el ... gobierno español son correctas. Pero tardías e insuficientes. El tiempo dirá si han perseguido el apoyo a los derechos humanos y políticos del pueblo palestino, o solo forman parte de una calculada estrategia electoral. En La Rioja existen empresas con capital israelí, algunas de las cuales hacen negocio de los territorios robados a la población palestina. Así como las hay riojanas que no presentan escrúpulos para seguir mercadeando con la entidad sionista. Me ahorro marcas, pero sectores fotográficos, de diseño de puertas y ventanas para automóviles, de pintura o vitivinícolas debieran estar en el colimador legal para su castigo. Ni un euro de intercambio civil o militar debiera producirse entre ambos países mientras el pueblo palestino vea negada su existencia. Ningún ciudadano israelí vinculado al operativo genocida debiera poder pasearse libremente por nuestra geografía. Ningún ciudadano con nacionalidad española debiera servir, de la forma que fuere, a intereses públicos o privados israelíes.

